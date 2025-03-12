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«Каролина» — «Тампа»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Каролина» дома обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Каролина» набрала 82 очка в 65 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 5-й строчке — 78 очков в 64 играх.

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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Нью-Джерси 8 4 4 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 8 3 5 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 6 2 12
2 Оттава 8 6 2 12
3 Тампа-Бэй 7 5 2 10
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 7 2 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 7 4 3 10
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 7 2 5 7
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 7 5 2 11
3 Сиэтл 8 5 3 11
4 Анахайм 7 4 3 8
5 Сан-Хосе 7 4 3 8
6 Ванкувер 9 2 7 5
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 7 1 6 2
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22.10
17.10 04:00 Колорадо – Питтсбург 5 : 2
17.10 05:00 Анахайм – Бостон 2 : 4
17.10 20:00 Вашингтон – Нью-Джерси 4 : 2
17.10 22:30 Виннипег – Каролина - : -
17.10 23:00 Тампа-Бэй – Ванкувер - : -
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