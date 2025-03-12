«Каролина» — «Тампа»: видеообзор матча

«Каролина» дома обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Каролина» набрала 82 очка в 65 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 5-й строчке — 78 очков в 64 играх.