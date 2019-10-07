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«Каролина» — «Тампа»: Хозяева во втором периоде нанесли 16 бросков в створ, гости — 0

03:05
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Тампа-Бэй» — 4:3. «Ураганы» более чем в три раза перебросали соперника — 44:13. Интересно, что во втором периоде хозяева нанесли 16 бросков в створ, гости — ни одного.

«Ураганы» уступали 1:3, но отыгрались и вырвали победу. Ранее «Каролина» в овертайме обыграла «Вашингтон» (3:2).

«Каролина» в овертайме обыграла «Тампу», у Свечникова 2 голевые передачи, у Сергачева — 1

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