«Каролина» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа» на выезде победила «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Обе команды провели свои первые матчи в текущем сезоне. В следующей игре «Тампа» дома примет «Ванкувер», а «Каролина» — «Нью Джерси». Оба матча пройдут 16 октября.