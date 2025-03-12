«Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнингс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 12 марта. Игра состоится в «Леново Центр» в Роли и начнется в 02.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Каролина» — «Тампа-Бэй» (видео)

Ключевые события игры «Каролина» — «Тампа-Бэй» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинге «VK Видео».

По ходу сезона команды встречались дважды, в обеих играх победу одержала «Тампа». «Каролина» находится на четвертом месте в Восточной конференции, набрав 80 очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа» располагается на пятой строчке «Востока» с 78 очками в 63 матчах.