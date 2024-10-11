«Каролина» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 октября. Игра пройдет на крытой арене «PNC-арена» в городе Роли (штат Каролина, США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат НХЛ состоится с 4 октября 2024 года по 18 апреля 2025-го. Кубок Стэнли пройдет с апреля по июнь.

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