«Каролина» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Каролина» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября
«Каролина» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 октября. Игра пройдет на крытой арене «PNC-арена» в городе Роли (штат Каролина, США) и начнется в 2.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Регулярный чемпионат НХЛ состоится с 4 октября 2024 года по 18 апреля 2025-го. Кубок Стэнли пройдет с апреля по июнь.
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|2
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|2
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|Миннесота
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|1
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|1
|0
|1
|0
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|Чикаго
|1
|0
|1
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|8
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|Тихоокеанский дивизион
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|1
|Вегас
|1
|1
|0
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|Лос-Анджелес
|1
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|0
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|1
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|1
|0
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|Анахайм
|0
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|Сиэтл
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Виннипег – Чикаго
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Вегас – Сент-Луис
|- : -
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