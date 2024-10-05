«Каролина» в овертайме обыграла «Тампу», Василевский сделал 15 сэйвов

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«Каролина» выиграла у «Тампы» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил защитник Шейн Гостисбехер.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился одной голевой передачей.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл 31 минуту 46 секунд и отразил 15 из 16 бросков по своим воротам.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25.