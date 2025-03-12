«Каролина» обыграла «Тампу», Кочетков сделал 23 сейва

«Каролина» переиграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 27 сэйвов и пропустил 4 шайбы.

«Каролина» набрала 82 очка в 65 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 5-й строчке — 78 очков в 64 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Джарвис — 26 (мен., Ахо), 4:29 — 1:0. Мартинук — 12, 32:56 — 2:0. Рословик — 20 (Холл, Чатфилд), 39:15 — 3:0. Гонсалвес — 3 (Хагель, Раддиш), 44:38 — 3:1. Уокер — 3 (Стаал), 46:26 — 4:1.

Вратари: Кочетков — Василевский.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 31 (8+15+8) — 24 (10+6+8).

Наши: — - Кучеров (15.17/0/-2).

12 марта. Роли. Lenovo Center. 18 700 зрителей.