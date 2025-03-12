«Каролина» обыграла «Тампу», Кочетков сделал 23 сейва
«Каролина» переиграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.
Российский голкипер Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 27 сэйвов и пропустил 4 шайбы.
«Каролина» набрала 82 очка в 65 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 5-й строчке — 78 очков в 64 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Джарвис — 26 (мен., Ахо), 4:29 — 1:0. Мартинук — 12, 32:56 — 2:0. Рословик — 20 (Холл, Чатфилд), 39:15 — 3:0. Гонсалвес — 3 (Хагель, Раддиш), 44:38 — 3:1. Уокер — 3 (Стаал), 46:26 — 4:1.
Вратари: Кочетков — Василевский.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 31 (8+15+8) — 24 (10+6+8).
Наши: — - Кучеров (15.17/0/-2).
12 марта. Роли. Lenovo Center. 18 700 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|108
|2
|Питтсбург
|79
|41
|38
|98
|3
|Филадельфия
|79
|40
|39
|92
|4
|Айлендерс
|79
|43
|36
|91
|5
|Коламбус
|79
|39
|40
|90
|6
|Вашингтон
|79
|40
|39
|89
|7
|Нью-Джерси
|79
|40
|39
|83
|8
|Рейнджерс
|79
|33
|46
|75
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|80
|49
|31
|106
|2
|Монреаль
|79
|47
|32
|104
|3
|Тампа-Бэй
|79
|48
|31
|102
|4
|Бостон
|79
|43
|36
|96
|5
|Оттава
|79
|42
|37
|94
|6
|Детройт
|79
|41
|38
|91
|7
|Флорида
|79
|37
|42
|78
|8
|Торонто
|79
|32
|47
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|52
|26
|114
|2
|Даллас
|79
|47
|32
|106
|3
|Миннесота
|79
|45
|34
|102
|4
|Юта
|78
|42
|36
|90
|5
|Нэшвилл
|79
|37
|42
|84
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|82
|7
|Сент-Луис
|78
|33
|45
|78
|8
|Чикаго
|79
|28
|51
|70
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|79
|40
|39
|90
|2
|Вегас
|79
|36
|43
|89
|3
|Анахайм
|79
|42
|37
|89
|4
|Лос-Анджелес
|78
|33
|45
|85
|5
|Сан-Хосе
|78
|37
|41
|81
|6
|Сиэтл
|78
|33
|45
|77
|7
|Калгари
|78
|32
|46
|73
|8
|Ванкувер
|78
|22
|56
|52
|10.04
|01:45
|Айлендерс – Торонто
|5 : 3
|10.04
|02:00
|Оттава – Флорида
|5 : 1
|10.04
|02:00
|Монреаль – Тампа-Бэй
|2 : 1
|10.04
|02:00
|Нью-Джерси – Питтсбург
|2 : 5
|10.04
|02:00
|Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|10.04
|02:00
|Баффало – Коламбус
|5 : 0
|10.04
|03:00
|Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|10.04
|03:30
|Чикаго – Каролина
|2 : 7
|10.04
|04:00
|Юта – Нэшвилл
|4 : 1
|10.04
|04:00
|Даллас – Миннесота
|5 : 4
|10.04
|04:00
|Колорадо – Калгари
|3 : 1
|10.04
|05:00
|Сиэтл – Вегас
|4 : 3 Б
|10.04
|05:00
|Анахайм – Сан-Хосе
|6 : 1
|10.04
|05:30
|Лос-Анджелес – Ванкувер
|4 : 1