Кучеров забросил 31-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» сократила отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». После первого периода счет 2:3.

На 18-й минуте шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для 32-летнего россиянина этот гол стал 31-м в сезоне.

Теперь у него 95 (31+64) очков в 53 матчах. Он сократил отставание от Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров сезона до 3 очков.

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