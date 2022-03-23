«Тампа» проиграла «Каролине». Василевский сделал 38 сэйвов

«Каролина» на своем льду обыграла «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» прервали неудачную серию из четырех поражений.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска по своим воротам.

Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей, а также двумя удалениями в третьем периоде. У защитника Михалиа Сергачева — одно удаление.