«Тампа» вышла в третий раунд плей-офф НХЛ
04:07
«Тампа» обыграла «Каролину» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (2:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4-1.
Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам. Его признали лушчим игроком встречи.
Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.
НХЛ
Плей-офф
Центральный дивизион
Второй раунд
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Пойнт — 8 (бол., Киллорн, Кучеров), 24:06 — 0:1. Колтон — 3, 49:04 — 0:2.
Вратари: Неделькович (57:11) — Василевский.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (11+10+8) — 25 (8+7+10).
Наши: Свечников (17.03/2/0) — Кучеров (17.10/2/0), Сергачев (24.29/0/0).
9 июня. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 1-4.
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Зачет
vs
3
Офсайд
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