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«Тампа» вышла в третий раунд плей-офф НХЛ

04:07
9 июня. «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:2. Фото Twitter
9 июня. «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:2. Фото Twitter
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«Тампа» обыграла «Каролину» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (2:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4-1.

Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам. Его признали лушчим игроком встречи.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.

НХЛ

Плей-офф

Центральный дивизион

Второй раунд

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пойнт — 8 (бол., Киллорн, Кучеров), 24:06 — 0:1. Колтон — 3, 49:04 — 0:2.

Вратари: Неделькович (57:11) — Василевский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (11+10+8) — 25 (8+7+10).

Наши: Свечников (17.03/2/0) — Кучеров (17.10/2/0), Сергачев (24.29/0/0).

9 июня. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-4.

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Евгений Козинов все материалы автора
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