«Каролина» разгромила «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:0.
5 (1+4) очков набрал Йеспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен оформил хет-трик, Андрей Свечников забросил первую шайбу. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска из 38.
После этого матча «Каролина» с 90 очками занимает второе место Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: Свечников — 22, 6:30 — 1:0. Терявяйнен — 8 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 17:13 — 2:0. Терявяйнен — 9 (Нечас, Котканиеми), 31:57 — 3:0. Гостисбеер — 12 (бол., Нечас, Котканиеми), 35:50 — 4:0. Терявяйнен — 10 (бол., Гостисбеер, Котканиеми), 51:03 — 5:0. Котканиеми — 12 (бол., Бернс, Нечас), 56:34 — 6:0.
Вратари: Андерсен — Василевский.
Штраф: 16 — 22.
Броски: 38 (12+11+15) — 14 (4+0+10).
Наши: Свечников (17.37/6/+1) — Кучеров (17.38/4/0), Сергачев (23.40/0/0).
5 марта. Роли. PNC Arena.
|6.03
|02:00
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Филадельфия – Детройт
|- : -
|6.03
|02:00
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Вегас – Монреаль
|- : -
|6.03
|03:00
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Аризона – Нью-Джерси
|- : -
|6.03
|05:00
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Колорадо – Сиэтл
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
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Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26