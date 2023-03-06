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Сегодня, 01:45

«Каролина» разгромила «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:0.

5 (1+4) очков набрал Йеспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен оформил хет-трик, Андрей Свечников забросил первую шайбу. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска из 38.

После этого матча «Каролина» с 90 очками занимает второе место Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Свечников — 22, 6:30 — 1:0. Терявяйнен — 8 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 17:13 — 2:0. Терявяйнен — 9 (Нечас, Котканиеми), 31:57 — 3:0. Гостисбеер — 12 (бол., Нечас, Котканиеми), 35:50 — 4:0. Терявяйнен — 10 (бол., Гостисбеер, Котканиеми), 51:03 — 5:0. Котканиеми — 12 (бол., Бернс, Нечас), 56:34 — 6:0.

Вратари: Андерсен — Василевский.

Штраф: 16 — 22.

Броски: 38 (12+11+15) — 14 (4+0+10).

Наши: Свечников (17.37/6/+1) — Кучеров (17.38/4/0), Сергачев (23.40/0/0).

5 марта. Роли. PNC Arena.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Андрей Свечников открыл счет в матче с «Тампой» и забросил 22-ю шайбу в сезоне
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