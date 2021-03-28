«Каролина» победила «Тампу», Свечников отметился результативной передачей
04:42
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:3.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, еще по шайбе забросили Седрик Пакетт и Себастьян Ахо, Андрей Свечников отметился результативной передачей. В составе гостей, которые вели со счетом 2:0, отличились Блэйк Коулман, Патрик Марун и Мэттью Джозеф, голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков.
После этого матча «Каролина» с 49 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 50 очками — на первой строчке.
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