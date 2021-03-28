«Каролина» победила «Тампу», Свечников отметился результативной передачей

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, еще по шайбе забросили Седрик Пакетт и Себастьян Ахо, Андрей Свечников отметился результативной передачей. В составе гостей, которые вели со счетом 2:0, отличились Блэйк Коулман, Патрик Марун и Мэттью Джозеф, голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков.

После этого матча «Каролина» с 49 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 50 очками — на первой строчке.