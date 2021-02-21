«Каролина» победила «Тампу», Свечников набрал два очка

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:0.

Отличились Винсент Трошек, Себастьян Ахо и Седрик Пакетт. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска.

После этого матча «Каролина» с 25 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 21 очком — на четвертой строчке.