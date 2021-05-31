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Голевая передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Каролину» в первом матче серии

02:42
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«Тампа» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 2:1.

На шайбы Брейдена Поинта с передачи Никиты Кучерова и Барклая Гудроу хозяева ответили голом Джейка Бина, которому ассистировал Андрей Свечников. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 34 броска.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей