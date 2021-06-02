28 сэйвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Каролину»
«Каролина» проиграла «Тампе» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:2). Счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг».
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом в коноцовке встречи. Это его вторая шайба в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отрахил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Следующая игра в серии состоится 4 июня.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Центральный дивизион
Второй матч
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Киллорн — 5 (Стэмкос), 27:09 — 0:1. Чирелли — 3 (Хедман, Чернак), 48:06 — 0:2. Свечников — 2 (Стаал, Терявяйнен), 58:30 — 1:2.
Вратари: Неделькович (58:20 — 58:30, 58:41) — Василевский.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (8+13+11) — 15 (6+5+4).
Наши: Свечников (16.24/6/0) — Кучеров (18.28/1/0), Сергачев (21.38/1/0).
2 июня. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 0-2.
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