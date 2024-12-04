«Каролина» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» в гостях переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

За «Кракен» шайбы забросили Джейден Шварц, Элли Толванен, Янни Гурд и Брэндон Танев.

Авторами голов «Харрикейнз» стал Эрик Робинсон и Мартин Нечас.

«Каролина» с 33 очками идет 3-й на «Востоке», «Сиэтл» набрал 25 очков и занимает 10-е место в Западной конференции.