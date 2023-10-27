«Каролина» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в овертайме обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, еще один гол забил Йеспери Котканиеми. У «Кракен» отличились Оливер Бьоркстранд и Девин Шор.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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