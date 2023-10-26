«Каролина» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» в ночь с четверга на пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «PNC Arena» в Роли, США. Начало — 02:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Каролина» — «Сиэтл» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Сиэтла» — матч завершился со счетом 7:4.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 27 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».

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