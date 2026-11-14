«Каролина» победила «Сиэтл», Свечников сделал дубль
«Каролина» на своем льду обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У хозяев две шайбы забросил Андрей Свечников. Форвард набрал 21 (11+10) очко в 21 матче сезона-2026/27. Также два гола у «Харрикейнз» забил Марк Янковски, Николай Элерс сделал три результативные передачи. У гостей шайбы на счету Мэттью Бенирса.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков сделал 13 сейвов.
«Ураганы» одержали четвертую победу подряд и с 34 очками лидируют в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» потерпел третье поражение подряд. «Кракен» с 19 очками — на 11-й строчке Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|20
|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Филадельфия
|24
|7
|17
|20
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|19
|7
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|21
|14
|7
|30
|2
|Оттава
|22
|14
|8
|30
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|21
|13
|8
|27
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|23
|8
|15
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|23
|16
|7
|36
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|28
|3
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|22
|10
|12
|23
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|10
|11
|22
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|23
|13
|10
|30
|3
|Анахайм
|22
|11
|11
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|21
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Лос-Анджелес
|19
|6
|13
|14
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
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24.11
|19.11
|03:30
|Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|19.11
|03:30
|Детройт – Бостон
|- : -
|19.11
|06:00
|Юта – Колорадо
|- : -
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