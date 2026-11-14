«Каролина» победила «Сиэтл», Свечников сделал дубль

«Каролина» на своем льду обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев две шайбы забросил Андрей Свечников. Форвард набрал 21 (11+10) очко в 21 матче сезона-2026/27. Также два гола у «Харрикейнз» забил Марк Янковски, Николай Элерс сделал три результативные передачи. У гостей шайбы на счету Мэттью Бенирса.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков сделал 13 сейвов.

«Ураганы» одержали четвертую победу подряд и с 34 очками лидируют в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» потерпел третье поражение подряд. «Кракен» с 19 очками — на 11-й строчке Западной конференции.