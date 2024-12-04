«Каролина» проиграла «Сиэтлу», Кочетков сделал 25 сэйвов

«Каролина» потерпела поражение от «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Харрикейнз» проиграли третью встречу кряду.

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

«Каролина» с 33 очками в 25 играх занимает 3-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» прервал неудачную серию из трех поражений поднялся на 10-е место в Западной конференции (25 очков в 26 матчах).