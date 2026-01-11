«Каролина» переиграла «Сиэтл»

«Каролина» победила «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен, Джордан Мартинук и Вильям Каррье. У гостей отличились Мэттью Бенайерс и Беркли Кэттон.

«Каролина» одержала четвертую победу подряд. Она занимает первое место в таблице Восточной конференции с 59 очками после 45 игр. «Сиэтл» (48 очков после 43 встреч) идет на седьмом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Каролина» 13 января сыграет на выезде с «Детройтом», «Сиэтл» в тот же день встретится в гостях с «Рейнджерс».