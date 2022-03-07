«Каролина» обыграла «Сиэтл»
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 3:2.
В составе «Харрикейнз» отличились Нино Нидеррайтер, Теуво Теравяйнен и Мартин Нечас. У «Кракен» голы забили Александр Веннберг и Калле Ярнкрок.
После этого матча «Каролина» с 83 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 39 очками — на 15-й строчке Запада.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|56
|36
|20
|77
|3
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|56
|28
|28
|59
|6
|Айлендерс
|52
|21
|31
|50
|7
|Нью-Джерси
|56
|20
|36
|45
|8
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|55
|37
|18
|80
|2
|Флорида
|55
|37
|18
|79
|3
|Торонто
|55
|35
|20
|74
|4
|Бостон
|56
|34
|22
|72
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|57
|18
|39
|44
|7
|Оттава
|54
|19
|35
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|56
|40
|16
|85
|2
|Сент-Луис
|55
|32
|23
|71
|3
|Миннесота
|54
|32
|22
|67
|4
|Даллас
|55
|32
|23
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|6
|Виннипег
|56
|24
|32
|58
|7
|Чикаго
|57
|20
|37
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|54
|33
|21
|73
|2
|Лос-Анджелес
|57
|31
|26
|69
|3
|Вегас
|56
|31
|25
|66
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|64
|5
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|6
|Анахайм
|57
|26
|31
|61
|7
|Сан-Хосе
|55
|24
|31
|54
|8
|Сиэтл
|58
|17
|41
|39
Результаты / календарь
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12.03
|7.03
|03:00
|
Виннипег – Рейнджерс
|1 : 4
|7.03
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|7.03
|03:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|3 : 6
|7.03
|04:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|7.03
|04:00
|
Вегас – Оттава
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|55
|76
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|56
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11
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