«Каролина» обыграла «Сиэтл»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Нино Нидеррайтер, Теуво Теравяйнен и Мартин Нечас. У «Кракен» голы забили Александр Веннберг и Калле Ярнкрок.

После этого матча «Каролина» с 83 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 39 очками — на 15-й строчке Запада.