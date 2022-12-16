«Каролина» обыграла «Сиэтл». Свечников забросил одну шайбу

«Каролина» переиграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» выиграли третью встречу кряду.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился голом в составе победителей. 22-летний россиянин в середине первого периода перехватил шайбу в зоне соперника и реализовал выход один на один с вратарем. Для него эта шайба стала 16-й в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сиэтл» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Свечников — 16, 10:10 — 1:0. Степан — 1 (Друри, де Хаан), 17:16 — 2:0. Ноесен — 4 (буллит), 22:08 — 3:0. Донато — 5 (Соуси, Гурд), 31:26 — 3:1. Спронг — 7 (Танев, Борген), 49:14 — 3:2.

Вратари: Кочетков — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (14+13+12) — 17 (4+7+6).

Наши: Свечников (17.12/3/0) — -.

16 декабря. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.