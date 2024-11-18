«Каролина» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Каролина» дома победила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

После этого матча «Каролина» с 26 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 17 очками — на 12-й строчке «Запада».