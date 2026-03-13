«Сент-Луис» победил «Каролину», Бучневич отметился голом в пустые ворота

«Каролина» на своем льду проиграла «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Игра проходила на арене «Леново Центр» в Роли.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забил в пустые ворота в концовке встречи. Форвард Алексей Торопченко отметился голевой передачей.

Также у гостей дубль оформил Джимми Снаггерад. Единственная заброшенная шайба «Харрикейнз» на счету Марка Янковски.

«Сент-Луис» набрал 62 очка в 65 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» лидирует в Восточной конференции — 88 очков в 65 играх.