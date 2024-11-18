«Каролина» победила «Сент-Луис», Свечников забил гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Сент-Луис» со счетом 4:1.

В составе «Харрикейнз» отличились Андрей Свечников, Эрик Робинсон и Мартин Нечас, оформивший дубль. Защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, вратарь Петр Кочетков отразил 29 бросков из 30. У «блюзменов» единственную шайбу забросил Джейк Нейборс.

После этого матча «Каролина» с 26 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 17 очками — на 12-й строчке «Запада».