«Каролина» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Победную шайбу забросил защитник «Харрикейнз» Брендан Смит, также в составе команды отличились Брэди Шей и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников сделал две результативных передачи.

Оба гола «Сент-Луиса» забросили российские нападающие: первая шайба на счету Павла Бучневича, вторую забил Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сент-Луис» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Шей — 1 (Ахо, Свечников), 1:15 — 1:0. Ахо — 6 (бол., Деанджело, Свечников), 23:44 — 2:0. Бучневич — 4 (бол., Томас, Кайру), 32:30 — 2:1. Тарасенко — 6 (Барбашев, Томас), 40:48 — 2:2. Смит — 1 (Деанджело, Мартинук), 57:03 — 3:2.

Вратари: Лион — Хофер (57:09).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (7+9+8) — 29 (6+13+10).

Наши: Свечников (19.01/1/0) — Барбашев (15.01/0/0), Бучневич (20.36/5/0), Костин (9.44/0/0), Тарасенко (17.56/4/-1).

14 ноября. Роли. PNC Arena.