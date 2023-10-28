«Каролина» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» оказалась сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Игра прошла на льду «PNC-арены» в Роли.

Все три шайбы забросил финнский нападающий Теуво Терявяйнен.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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