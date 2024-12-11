«Каролина» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома одержала победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Шейн Гостисбер, Брент Бернс и Джейлен Чатфилд.

У «Шаркс» дубль оформил Люк Канин.

«Каролина» набрала 37 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 25 очками идет 13-м на «Западе».