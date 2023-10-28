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Голевая передача Орлова помогла «Каролине» переиграть «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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28 октября. Каролина — Сан-Хосе.
Фото USA Today Sports

«Каролина» переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Шаркс» потерпели 8 поражение на старте сезона.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

«Каролина» с 10 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции (1 очко).

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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