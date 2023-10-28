Голевая передача Орлова помогла «Каролине» переиграть «Сан-Хосе»
«Каролина» переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Шаркс» потерпели 8 поражение на старте сезона.
Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.
«Каролина» с 10 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции (1 очко).
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