Голевая передача Орлова помогла «Каролине» переиграть «Сан-Хосе»

Читать «СЭ» в

«Каролина» переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Шаркс» потерпели 8 поражение на старте сезона.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

«Каролина» с 10 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции (1 очко).