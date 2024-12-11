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Сегодня, 05:39

«Каролина» победила «Сан-Хосе», Георгиев остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Российский новичок «Шаркс» Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных. «Колорадо» обменял 28-летнего россиянина 9 декабря.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и с 25 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» набрала 37 очков и поднялась на 3-ю строчку в Восточной конференции.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 28 7 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 26 10 16 24
Результаты / календарь
1.12
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16.12
11.12 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 6
11.12 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.12 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 5
11.12 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 3 : 2
11.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 1 : 3
11.12 04:00
Виннипег – Бостон
 - : -
11.12 04:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
11.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 - : -
11.12 05:30
Юта – Миннесота
 - : -
11.12 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 - : -
11.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 - : -
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