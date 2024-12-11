«Каролина» победила «Сан-Хосе», Георгиев остался в запасе
«Каролина» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.
Российский новичок «Шаркс» Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных. «Колорадо» обменял 28-летнего россиянина 9 декабря.
«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и с 25 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» набрала 37 очков и поднялась на 3-ю строчку в Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|14
|13
|29
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|25
|14
|11
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|26
|10
|16
|24
Результаты / календарь
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16.12
|11.12
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 6
|11.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.12
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 5
|11.12
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 2
|11.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|- : -
|11.12
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|11.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|11.12
|05:30
|
Юта – Миннесота
|- : -
|11.12
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|11.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
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