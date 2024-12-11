«Каролина» победила «Сан-Хосе», Георгиев остался в запасе

«Каролина» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Российский новичок «Шаркс» Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных. «Колорадо» обменял 28-летнего россиянина 9 декабря.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и с 25 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» набрала 37 очков и поднялась на 3-ю строчку в Восточной конференции.