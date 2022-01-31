Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Сан-Хосе»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

В составе «Харрикейнз» отличились Винсент Трошек и Андрей Свечников, у «Шаркс» шайбу забросил Рудольфс Балцерс.

После этого матча «Каролина» с 64 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 47 очками — на 10-й строчке Запада.