«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» дома победила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

За «Каролину» отличились Джек Друри, Сет Джарвис, Еспери Котканиеми и Джексон Блейк.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Джонни Бродзински, Бретт Берард и Адам Эдстрем.

«Каролина» с 33 очками лидирует на «Востоке», «Рейнджерс» занимают 5-е место с 25 очками.