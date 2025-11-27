«Рейнджерс» выиграли у «Каролины», Панарин набрал 2 очка

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин забросил шайбу и сделал голевую передачу. У 34-летнего россиянина теперь 22 (7+15) очка в 25 играх. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 35 из 37 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Также у гостей отличились Ноа Лаба, Винс Трочек и Уилл Куилль. У «Харрикейнз» забили Шейн Гостисбеер и Сет Джарвис.

«Рейнджерс» набрали 26 очков в 25 играх и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 3-й строчке — 30 очков в 23 матчах.