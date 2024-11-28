«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс», Шестеркин сделал 26 сэйвов

«Каролина» на своем льду переиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов хозяев стали Джек Друри, Сет Джарвис, Еспери Котканиеми и Джексон Блейк.

За «Рейнджерс» шайбы забросили Джонни Бродзински, Бретт Берард и Адам Эдстрем. Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 26 из 30 бросков соперников по своим воротам.

«Каролина» набрала 33 очка в 22 матчах и лидирует в Восточной конференции, «Рейнджерс» идут 5-ми с 25 очками в 21 игре.