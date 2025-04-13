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13 апреля, 00:56

«Каролина» в результативном матче победила «Рейнджерс», Кочетков сделал 29 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
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12 апреля. «Каролина» обыграла «Рейнджерс» (7:3).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Рейнджерс» со счетом 7:3.

В составе «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Сет Джарвис, по голу забили Джайлен Чатфилд, Джексон Блэйк, Марк Янковски, Джордан Стаал, Джордан Мартинук и Логан Станковен, вратарь Петр Кочетков отразил 29 бросков. У гостей шайбы забросили Уильям Кулле, Джей Ти Миллер и Адам Фокс, Артемий Панарин сделал две результативные передачи, вратарь Игорь Шестеркин сделал 21 сейв.

После этого матча «Каролина» с 99 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 81 очком — на 11-й строчке и потеряли шансы на выход в плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Голы: Чатфилд — 7 (Орлов, Джарвис), 9:02 — 1:0. Джарвис — 32 (Ахо, Блэйк), 17:46 — 2:0. Блэйк — 17 (Джарвис, Ахо), 22:02 — 3:0. Янковски — 12 (Каррье, Джост), 32:59 — 4:0. Куилль — 21 (Д. Миллер), 39:43 — 4:1. Стаал — 13, 43:45 — 5:1. Д. Миллер — 21 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 5:2. Фокс — 10 (Панарин, Трочек), 49:02 — 5:3. Мартинук — 15 (п.в., Стаал), 56:27 — 6:3. Стэнковен — 14 (п.в., Дж. Слэвин), 57:59 — 7:3.

Вратари: Кочетков — Шестеркин (56:12 - 56:27, 56:37 - 57:59).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (7+13+8) — 31 (5+9+17).

Наши: Орлов (22.25/0/+2), Свечников (16.30/0/0) — Панарин (22.16/3/-3).

12 апреля. Роли. Lenovo Center.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ. В прошлом сезоне команда выиграла регулярку
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
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Виннипег – Анахайм
 - : -
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 - : -
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
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Ванкувер – Вегас
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