«Каролина» в результативном матче победила «Рейнджерс», Кочетков сделал 29 сейвов

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Рейнджерс» со счетом 7:3.

В составе «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Сет Джарвис, по голу забили Джайлен Чатфилд, Джексон Блэйк, Марк Янковски, Джордан Стаал, Джордан Мартинук и Логан Станковен, вратарь Петр Кочетков отразил 29 бросков. У гостей шайбы забросили Уильям Кулле, Джей Ти Миллер и Адам Фокс, Артемий Панарин сделал две результативные передачи, вратарь Игорь Шестеркин сделал 21 сейв.

После этого матча «Каролина» с 99 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 81 очком — на 11-й строчке и потеряли шансы на выход в плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Голы: Чатфилд — 7 (Орлов, Джарвис), 9:02 — 1:0. Джарвис — 32 (Ахо, Блэйк), 17:46 — 2:0. Блэйк — 17 (Джарвис, Ахо), 22:02 — 3:0. Янковски — 12 (Каррье, Джост), 32:59 — 4:0. Куилль — 21 (Д. Миллер), 39:43 — 4:1. Стаал — 13, 43:45 — 5:1. Д. Миллер — 21 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 5:2. Фокс — 10 (Панарин, Трочек), 49:02 — 5:3. Мартинук — 15 (п.в., Стаал), 56:27 — 6:3. Стэнковен — 14 (п.в., Дж. Слэвин), 57:59 — 7:3.

Вратари: Кочетков — Шестеркин (56:12 - 56:27, 56:37 - 57:59).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (7+13+8) — 31 (5+9+17).

Наши: Орлов (22.25/0/+2), Свечников (16.30/0/0) — Панарин (22.16/3/-3).

12 апреля. Роли. Lenovo Center.