«Каролина» в результативном матче победила «Рейнджерс», Кочетков сделал 29 сейвов
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Рейнджерс» со счетом 7:3.
В составе «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Сет Джарвис, по голу забили Джайлен Чатфилд, Джексон Блэйк, Марк Янковски, Джордан Стаал, Джордан Мартинук и Логан Станковен, вратарь Петр Кочетков отразил 29 бросков. У гостей шайбы забросили Уильям Кулле, Джей Ти Миллер и Адам Фокс, Артемий Панарин сделал две результативные передачи, вратарь Игорь Шестеркин сделал 21 сейв.
После этого матча «Каролина» с 99 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 81 очком — на 11-й строчке и потеряли шансы на выход в плей-офф.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Рейнджерс» — 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
Голы: Чатфилд — 7 (Орлов, Джарвис), 9:02 — 1:0. Джарвис — 32 (Ахо, Блэйк), 17:46 — 2:0. Блэйк — 17 (Джарвис, Ахо), 22:02 — 3:0. Янковски — 12 (Каррье, Джост), 32:59 — 4:0. Куилль — 21 (Д. Миллер), 39:43 — 4:1. Стаал — 13, 43:45 — 5:1. Д. Миллер — 21 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 5:2. Фокс — 10 (Панарин, Трочек), 49:02 — 5:3. Мартинук — 15 (п.в., Стаал), 56:27 — 6:3. Стэнковен — 14 (п.в., Дж. Слэвин), 57:59 — 7:3.
Вратари: Кочетков — Шестеркин (56:12 - 56:27, 56:37 - 57:59).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (7+13+8) — 31 (5+9+17).
Наши: Орлов (22.25/0/+2), Свечников (16.30/0/0) — Панарин (22.16/3/-3).
12 апреля. Роли. Lenovo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|80
|47
|33
|99
|3
|Нью-Джерси
|81
|42
|39
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|81
|39
|42
|89
|6
|Детройт
|80
|38
|42
|83
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|81
|55
|26
|114
|2
|Даллас
|81
|50
|31
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|81
|29
|52
|66
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|49
|32
|108
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|81
|47
|34
|99
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|81
|38
|43
|90
|6
|Анахайм
|81
|35
|46
|79
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|81
|20
|61
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -