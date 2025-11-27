«Каролина» и «Рейнджерс» сыграют в чемпионате НХЛ 27 ноября

«Каролина» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на льду арены «Леново-центр» в Роли (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Каролина» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Каролина» — «Рейнджерс» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Рейнджерс

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Каролина» провела 22 матча и набрала 30 очков, предыдущим соперником «Харрикейнз» было «Баффало» (1:4). У «Рейнджерс» — 24 очка в 24 матчах, во вторник ньюйоркцы обыграли «Сент-Луис» (3:2).