Панарин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Игра проходит на льду «Леново-центра» в Роли.

В конце второго периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Ассистировали ему Адам Фокс и Ти Джей Миллер. Для россиянина это 7-й гол в сезоне.

Всего за карьеру 34-летний россиянин набрал 891 (309+582) очко в 777 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.