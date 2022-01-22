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Сегодня, 05:38

«Каролина» обыграла «Рейнджерс». Свечников сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» одержали третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию соперника.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка отразил 29 из 35 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи.

«Каролина» идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 4-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Голы: Трочек — 9 (бол., Деанджело, Свечников), 13:13 — 1:0. Джарвис — 8 (Ахо, Терявяйнен), 17:21 — 2:0. Фаст — 9 (Деанджело, Лоренц), 23:33 — 3:0. Зибанежад — 15 (бол., Панарин, Крайдер), 26:35 — 3:1. Ахо — 17, 34:46 — 4:1. Нидеррайтер — 11 (Свечников, Коул), 39:32 — 5:1. Крайдер — 26 (бол., Фокс, Зибанежад), 45:09 — 5:2. Маккэг — 1 (Ривз, Миллер), 46:23 — 5:3. Деанджело — 7 (бол., Ахо, Трочек), 57:27 — 6:3.

Вратари: Андерсен — Георгиев (44:10 — 44:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (11+16+8) — 23 (4+10+9).

Наши: Свечников (18.58/3/0) — Панарин (17.34/5/-2).

22 января. Роли. PNC Arena. 16118 зрителей.

Александр Георгиев
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 36 17 19 40
6 Даллас 37 19 18 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
Результаты / календарь
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26.01
27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 - : -
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 26 2.13
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