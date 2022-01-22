«Каролина» обыграла «Рейнджерс». Свечников сделал две голевые передачи

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» одержали третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию соперника.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка отразил 29 из 35 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи.

«Каролина» идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 4-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Голы: Трочек — 9 (бол., Деанджело, Свечников), 13:13 — 1:0. Джарвис — 8 (Ахо, Терявяйнен), 17:21 — 2:0. Фаст — 9 (Деанджело, Лоренц), 23:33 — 3:0. Зибанежад — 15 (бол., Панарин, Крайдер), 26:35 — 3:1. Ахо — 17, 34:46 — 4:1. Нидеррайтер — 11 (Свечников, Коул), 39:32 — 5:1. Крайдер — 26 (бол., Фокс, Зибанежад), 45:09 — 5:2. Маккэг — 1 (Ривз, Миллер), 46:23 — 5:3. Деанджело — 7 (бол., Ахо, Трочек), 57:27 — 6:3.

Вратари: Андерсен — Георгиев (44:10 — 44:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (11+16+8) — 23 (4+10+9).

Наши: Свечников (18.58/3/0) — Панарин (17.34/5/-2).

22 января. Роли. PNC Arena. 16118 зрителей.