«Каролина» обыграла «Рейнджерс». Свечников сделал две голевые передачи
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» одержали третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию соперника.
Российский голкипер команды из Нью-Йорка отразил 29 из 35 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи.
«Каролина» идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 4-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Рейнджерс» — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Голы: Трочек — 9 (бол., Деанджело, Свечников), 13:13 — 1:0. Джарвис — 8 (Ахо, Терявяйнен), 17:21 — 2:0. Фаст — 9 (Деанджело, Лоренц), 23:33 — 3:0. Зибанежад — 15 (бол., Панарин, Крайдер), 26:35 — 3:1. Ахо — 17, 34:46 — 4:1. Нидеррайтер — 11 (Свечников, Коул), 39:32 — 5:1. Крайдер — 26 (бол., Фокс, Зибанежад), 45:09 — 5:2. Маккэг — 1 (Ривз, Миллер), 46:23 — 5:3. Деанджело — 7 (бол., Ахо, Трочек), 57:27 — 6:3.
Вратари: Андерсен — Георгиев (44:10 — 44:36).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (11+16+8) — 23 (4+10+9).
Наши: Свечников (18.58/3/0) — Панарин (17.34/5/-2).
22 января. Роли. PNC Arena. 16118 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|27
|10
|56
|2
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Айлендерс
|33
|14
|19
|34
|7
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|8
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|39
|12
|27
|28
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|6 : 3
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|2 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|4 : 0
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|- : -
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|26
|2.13