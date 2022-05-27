Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

«Каролина» переиграла «Рейнджерс» (3:1) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Харрикейнз».

Российский нападаюший «Каролины» Андрей Свечников отметился голом на 14-й минуте третьего периода. Для него это четвертая шайба в этом плей-офф. На счету форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина одна голевая передача.

Шестой матч в серии состоится 29 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени. Победитель встретится с «Тампой».