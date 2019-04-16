"Каролина" разгромила "Вашингтон", Овечкин и Свечников подрались

"Каролина" выиграла у "Вашингтона" (5:0) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии - 2-1 в пользу "Вашингтона"
В составе победителей отличились Уоррен Фегеле и Дуги Хэмилтон, которые сделали по дублю.
В первом периоде между форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным и нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым произошла драка. Овечкин отправил своего соперника в нокаут, оба игрока получили удаления.
Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL– NBC4 Sports (@NBC4Sports) 15 апреля 2019 г.
В следующем матче "Каролина" примет "Вашингтон" 19 апреля.
НХЛ
Плей-офф
Восточная конференция.
Первый раунд
"Каролина" - "Вашингтон" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Счет в серии - 1-2
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