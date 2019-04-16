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"Каролина" разгромила "Вашингтон", Овечкин и Свечников подрались

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"Каролина" выиграла у "Вашингтона" (5:0) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии - 2-1 в пользу "Вашингтона"

В составе победителей отличились Уоррен Фегеле и Дуги Хэмилтон, которые сделали по дублю.

В первом периоде между форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным и нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым произошла драка. Овечкин отправил своего соперника в нокаут, оба игрока получили удаления.

В следующем матче "Каролина" примет "Вашингтон" 19 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Восточная конференция.

Первый раунд

"Каролина" - "Вашингтон" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Счет в серии - 1-2

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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