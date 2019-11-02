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«Каролина» разгромила «Детройт», Андрей Свечников набрал 2 очка

05:10
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«Каролина» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). «Харрикейнз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 7:3 (1:1, 4:2, 2:0)

Голы: Свечников — 6 (Славин, Хэмилтон), 7:15 — 1:0. Манта — 8 (Атанасиу, Хиккеттс), 16:52 — 1:1. Ахо — 4 (Фегеле, Славин), 20:27 — 2:1. Нидеррайтер — 2 (бол., Ахо, Гардинер), 21:48 — 3:1. Манта — 9 (бол., Атанасиу, Филппула), 28:02 — 3:2. Нечас — 3 (Дзингел, ван Римсдайк), 28:28 — 4:2. Ахо — 5 (Свечников, Хэмилтон), 31:03 — 5:2. Бертуцци — 6 (Ларкин, Немет), 36:12 — 5:3. Макгинн — 1 (мен., Хэмилтон), 41:49 — 6:3. Терявяйнен — 3 (п.в., Славин), 56:38 — 7:3.

Вратари: Мразек — Ховард (Бернье, 31:01, 55:41 — 56:38).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (9+19+6) — 32 (10+13+9).

Наши: Свечников (16.22/3/+3) — -.

2 ноября. Роли. PNC Arena.

НХЛ: регулярный чемпионат, новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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