«Каролина»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27

Основная информация о клубе «Каролина Харрикейнз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Каролина Харрикейнз»

Город: Роли, штат Северная Каролина (США)

Год основания франшизы: 1972

Название «Каролина Харрикейнз» используется с: 1997

Главный тренер: Род Бриндамор

Капитан: Джордан Стаал

Домашняя арена: «Леново Центр»

Конференция: Восточная

Дивизион: Столичный.

«Каролина»: достижения и результат в сезоне-2025/26

«Каролина» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В сезоне-2025/26 «Харрикейнз» выиграли 53 матча, потерпели 22 поражения в основное время и семь — за его пределами, набрали 113 очков и заняли 1-е место в Столичном дивизионе.

В плей-офф команда дошла до финала и победила «Вегас» в шести матчах. Это второй Кубок Стэнли в истории франшизы после чемпионства 2006 года.

«Каролина»: календарь матчей в регулярном чемпионате-2026/27

«Харрикейнз» открыла регулярный чемпионат домашним матчем против «Флориды» (0:1 ОТ). Игра состоялась 30 сентября в 0.00 по московскому времени. Перед стартовым вбрасыванием клуб поднял чемпионский баннер под своды «Леново Центра».

Последний матч регулярки «Каролина» проведет в гостях с «Флоридой» 10 апреля по североамериканскому времени.

«Каролина»: календарь матчей в октябре 2026

3 октября. 2.00. «Каролина» — «Вашингтон»

4 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»

7 октября. 2.00. «Монреаль» — «Каролина»

9 октября. 2.00. «Каролина» — «Ванкувер»

11 октября. 2.00. «Чикаго» — «Каролина»

12 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»

14 октября. 1.45. «Каролина» — «Вашингтон»

17 октября. 22.30. «Виннипег» — «Каролина»

19 октября. 3.00. «Калгари» — «Каролина»

21 октября. 5.00. «Ванкувер» — «Каролина»

23 октября. 4.00. «Эдмонтон» — «Каролина»

25 октября. 2.00. «Сент-Луис» — «Каролина»

28 октября. 3.00. «Каролина» — «Бостон»

30 октября. 2.00. «Каролина» — «Коламбус».

Главный тренер «Каролины»

Род Бриндамор работает главным тренером «Харрикейнз» с 2018 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Стэнли-2026.

Российские хоккеисты «Каролины»

Петр Кочетков — вратарь.

Андрей Свечников — нападающий.

Защитник Александр Никишин к старту чемпионата не входит в активную заявку «Каролины».

«Каролина»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр в сезоне-2026/27