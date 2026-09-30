«Каролина»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27
Основная информация о клубе «Каролина Харрикейнз» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Каролина Харрикейнз»
Город: Роли, штат Северная Каролина (США)
Год основания франшизы: 1972
Название «Каролина Харрикейнз» используется с: 1997
Главный тренер: Род Бриндамор
Капитан: Джордан Стаал
Домашняя арена: «Леново Центр»
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный.
«Каролина»: достижения и результат в сезоне-2025/26
«Каролина» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В сезоне-2025/26 «Харрикейнз» выиграли 53 матча, потерпели 22 поражения в основное время и семь — за его пределами, набрали 113 очков и заняли 1-е место в Столичном дивизионе.
В плей-офф команда дошла до финала и победила «Вегас» в шести матчах. Это второй Кубок Стэнли в истории франшизы после чемпионства 2006 года.
«Каролина»: календарь матчей в регулярном чемпионате-2026/27
«Харрикейнз» открыла регулярный чемпионат домашним матчем против «Флориды» (0:1 ОТ). Игра состоялась 30 сентября в 0.00 по московскому времени. Перед стартовым вбрасыванием клуб поднял чемпионский баннер под своды «Леново Центра».
Последний матч регулярки «Каролина» проведет в гостях с «Флоридой» 10 апреля по североамериканскому времени.
«Каролина»: календарь матчей в октябре 2026
3 октября. 2.00. «Каролина» — «Вашингтон»
4 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»
7 октября. 2.00. «Монреаль» — «Каролина»
9 октября. 2.00. «Каролина» — «Ванкувер»
11 октября. 2.00. «Чикаго» — «Каролина»
12 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»
14 октября. 1.45. «Каролина» — «Вашингтон»
17 октября. 22.30. «Виннипег» — «Каролина»
19 октября. 3.00. «Калгари» — «Каролина»
21 октября. 5.00. «Ванкувер» — «Каролина»
23 октября. 4.00. «Эдмонтон» — «Каролина»
25 октября. 2.00. «Сент-Луис» — «Каролина»
28 октября. 3.00. «Каролина» — «Бостон»
30 октября. 2.00. «Каролина» — «Коламбус».
Главный тренер «Каролины»
Род Бриндамор работает главным тренером «Харрикейнз» с 2018 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Стэнли-2026.
Российские хоккеисты «Каролины»
-
Петр Кочетков — вратарь.
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Андрей Свечников — нападающий.
Защитник Александр Никишин к старту чемпионата не входит в активную заявку «Каролины».
«Каролина»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр в сезоне-2026/27
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9