Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Каролина»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Андрей Свечников.
Фото Getty Images

Основная информация о клубе «Каролина Харрикейнз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Каролина Харрикейнз»
Город: Роли, штат Северная Каролина (США)
Год основания франшизы: 1972
Название «Каролина Харрикейнз» используется с: 1997
Главный тренер: Род Бриндамор
Капитан: Джордан Стаал
Домашняя арена: «Леново Центр»
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный.

«Каролина»: достижения и результат в сезоне-2025/26

«Каролина» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В сезоне-2025/26 «Харрикейнз» выиграли 53 матча, потерпели 22 поражения в основное время и семь — за его пределами, набрали 113 очков и заняли 1-е место в Столичном дивизионе.

В плей-офф команда дошла до финала и победила «Вегас» в шести матчах. Это второй Кубок Стэнли в истории франшизы после чемпионства 2006 года.

«Каролина»: календарь матчей в регулярном чемпионате-2026/27

«Харрикейнз» открыла регулярный чемпионат домашним матчем против «Флориды» (0:1 ОТ). Игра состоялась 30 сентября в 0.00 по московскому времени. Перед стартовым вбрасыванием клуб поднял чемпионский баннер под своды «Леново Центра».

Последний матч регулярки «Каролина» проведет в гостях с «Флоридой» 10 апреля по североамериканскому времени.

«Каролина»: календарь матчей в октябре 2026

3 октября. 2.00. «Каролина» — «Вашингтон»

4 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»

7 октября. 2.00. «Монреаль» — «Каролина»

9 октября. 2.00. «Каролина» — «Ванкувер»

11 октября. 2.00. «Чикаго» — «Каролина»

12 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Каролина»

14 октября. 1.45. «Каролина» — «Вашингтон»

17 октября. 22.30. «Виннипег» — «Каролина»

19 октября. 3.00. «Калгари» — «Каролина»

21 октября. 5.00. «Ванкувер» — «Каролина»

23 октября. 4.00. «Эдмонтон» — «Каролина»

25 октября. 2.00. «Сент-Луис» — «Каролина»

28 октября. 3.00. «Каролина» — «Бостон»

30 октября. 2.00. «Каролина» — «Коламбус».

Главный тренер «Каролины»

Род Бриндамор работает главным тренером «Харрикейнз» с 2018 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Стэнли-2026.

Российские хоккеисты «Каролины»

  • Петр Кочетков — вратарь.

  • Андрей Свечников — нападающий.

Защитник Александр Никишин к старту чемпионата не входит в активную заявку «Каролины».

«Каролина»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр в сезоне-2026/27

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Свечников
Петр Кочетков
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
«Я буду пытаться забросить еще». Шестеркин забил первый гол в НХЛ
Гений, президент, филантроп. За что любят и критикуют Джорджа Веа
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27

«Тампа-Бэй»: расписание матчей и российские хоккеисты в сезоне-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Ванкувер 2 1 1 2
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида 4 : 3 ОТ
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон 7 : 9
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости