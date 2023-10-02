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«Каролина»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Каролина» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Андрей Свечников.
Андрей Свечников.
Фото Global Look Press
Основная информация о клубе «Каролина Харрикейнз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Каролина Харрикейнз»
Город: Роли, штат Северная Каролина (США)
Год основания: 1972
Главный тренер: Род Бриндамор
Капитан: Джордан Стаал
Домашняя арена (вместимость): PNC-арена (18 730)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный

«Каролина»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2005 / 2006 «Каролина» выиграла свой единственный в истории клуба Кубок Стэнли.

«Харрикейнз» в сезоне 2022 / 2023 стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции со 113 очками и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала Востока, где проиграла «Флориде» в серии (0-4).

«Каролина»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Каролина» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Роли на «PNC Arena» игрой против «Оттавы». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Харрикейнз» встретятся с «Коламбусом» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).

«Каролина»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 02.00 (мск). «Каролина» — «Оттава»

15 октября. 05.30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»

16 октября. 03.30. «Анахайм» — «Каролина»

18 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»

20 октября. 05.00. «Сиэтл» — «Каролина»

22 октября. 04.00. «Колорадо» — «Каролина»

25 октября. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»

27 октября. 02.00. «Каролина» — «Сиэтл»

28 октября. 02.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»

31 октября. 02.00. «Филадельфия» — «Каролина»

Календарь матчей «Каролины» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Каролины»

Род Бриндамор (53 года) начал тренерскую карьеру в 2011 году. Через семь лет был назначен наставником «Каролины». В своем первом сезоне в «Харрикейнз» впервые за десять лет вывел команду в плей-офф НХЛ, где она дошла до финала Восточной конференции, уступив в серии «Бостону» (0-4).

Летом 2021 года Бриндамор получил приз Джека Адамса, который вручается членами Ассоциации вещателей НХЛ лучшему тренеру года.

Российские хоккеисты «Каролины»

  • Петр Кочетков (вратарь)
  • Дмитрий Орлов (защитник)
  • Андрей Свечников (нападающий)

«Каролина»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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«Нью-Джерси»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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