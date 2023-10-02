«Каролина»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Каролина Харрикейнз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Каролина Харрикейнз»

Город: Роли, штат Северная Каролина (США)

Год основания: 1972

Главный тренер: Род Бриндамор

Капитан: Джордан Стаал

Домашняя арена (вместимость): PNC-арена (18 730)

Конференция: Восточная

Дивизион: Столичный

«Каролина»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2005 / 2006 «Каролина» выиграла свой единственный в истории клуба Кубок Стэнли.

«Харрикейнз» в сезоне 2022 / 2023 стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции со 113 очками и первыми в Столичном дивизионе. В Кубке Стэнли «Каролина» дошла до финала Востока, где проиграла «Флориде» в серии (0-4).

«Каролина»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Каролина» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Роли на «PNC Arena» игрой против «Оттавы». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Харрикейнз» встретятся с «Коламбусом» в среду, 17 апреля (начало — 2.00 мск).

«Каролина»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 02.00 (мск). «Каролина» — «Оттава»

15 октября. 05.30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»

16 октября. 03.30. «Анахайм» — «Каролина»

18 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»

20 октября. 05.00. «Сиэтл» — «Каролина»

22 октября. 04.00. «Колорадо» — «Каролина»

25 октября. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»

27 октября. 02.00. «Каролина» — «Сиэтл»

28 октября. 02.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»

31 октября. 02.00. «Филадельфия» — «Каролина»

Календарь матчей «Каролины» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Каролины»

Род Бриндамор (53 года) начал тренерскую карьеру в 2011 году. Через семь лет был назначен наставником «Каролины». В своем первом сезоне в «Харрикейнз» впервые за десять лет вывел команду в плей-офф НХЛ, где она дошла до финала Восточной конференции, уступив в серии «Бостону» (0-4).

Летом 2021 года Бриндамор получил приз Джека Адамса, который вручается членами Ассоциации вещателей НХЛ лучшему тренеру года.

Российские хоккеисты «Каролины»

Петр Кочетков (вратарь)

Дмитрий Орлов (защитник)

Андрей Свечников (нападающий)

«Каролина»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»