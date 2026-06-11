«Каролина» пыталась подписать Бобровского перед дедлайном

«Каролина» перед дедлайном пыталась заполучить российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского, сообщил в соцсети X инсайдер Пьер Лебрюн.

По информации источника, «Пантерз» готовы были расстаться с 37-летним россиянином в обмен на пик первого раунда драфта, но «Харрикейнз» отказались от такого варианта.

В сезоне-2025/26 Бобровский сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ (27 побед) при проценте отраженных бросков — 87,7.

Бобровский с 2019 года выступает за «Пантерз». Ранее он также играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус». В 2013-м и 2017-м он выигрывал приз «Везина Трофи», вручаемый ежегодно лучшему вратарю лиги.