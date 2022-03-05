«Каролина» проведет матч с «Вашингтоном» на открытом воздухе в 2023 год

«Каролина» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтоном» на открытом воздухе в 2023 году. «Кэпиталз» будут соперниками «Харрикейнс» в традиционном матче Stadium Series, сообщает сайт НХЛ.

Матч пройдет на 58-тысячной арене Carter-Finley Stadium, на которой выступает команда университета Северной Каролины по американскому футболу.

Клуб из Роли впервые сыграет на открытом воздухе. В 2021 году «Каролина» уже должна была провести матч на этом стадионе, но его отменили из-за пандемии коронавируса.