«Каролина» проиграла «Торонто», несмотря на гол Свечникова

«Торонто» на своем льду обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:6). «Харрикейнз» потерпели второе поражение кряду, а «Мэйпл Ливз» потерпели поражение после четырех подряд побед.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился голевой передачей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу и набрал 37-е очко (16+21) в 37 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Каролина» — 8:6 (3:2, 0:3, 5:1)

Голы: Спецца — 5 (Таварес, Михеев), 0:30 — 1:0. Нюландер — 14 (бол., Таварес, Марнер), 3:40 — 2:0. Таварес — 14 (бол., Спецца, Керфут), 5:10 — 3:0. Макгинн — 4 (мен., Песке, Валлмарк), 13:49 — 3:1. Нечас — 7 (бол., Валлмарк, Нидеррайтер), 19:35 — 3:2. Нечас — 8 (Хаула, Дзингел), 35:09 — 3:3. Хаула — 9 (Нечас), 35:29 — 3:4. Свечников — 16 (Стаал, Терявяйнен), 36:13 — 3:5. Мэттьюс — 24 (Хаймэн, Марнер), 42:35 — 4:5. Хаула — 10 (Дзингел, Нечас), 45:58 — 4:6. Марнер — 9 (Мэттьюс, Бэрри), 51:01 — 5:6. Бэрри — 4 (Марнер, Хаймэн), 51:54 — 6:6. Марнер — 10, 52:00 — 7:6. Энгвалль — 3 (п.в., Хаймэн), 58:20 — 8:6.

Вратари: Андерсен — Раймер (Мразек, 5:10, 57:54 — 58:20, 59:45).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (12+8+19) — 41 (16+14+11).

Наши: Михеев (15.50/3/-2) — Свечников (17.48/5/-1).

23 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.