"Каролина" проиграла "Калгари", Свечников очков не набрал

"Калгари" взял верх над "Каролиной" в регулярном чемпионате НХЛ - 4:3. Российский форард "Харрикейнз" Андрей Свечников очков не набрал.

В другой встрече "Монреаль" с таким же счетом в овертайме одолел "Эдмонтон" - 4:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Калгари" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Терявяйнен - 12 (Ферланд, Ахо), 4:03 - 1:0. Линдхольм - 23 (бол., Монахэн, Джиордано), 7:58 - 1:1. Райан - 5 (Манджапане, Кюлингтон), 27:39 - 1:2. Хэтэуэй - 7 (мен., Райан), 32:34 - 1:3. Хэмилтон - 9 (Валлмарк, Терявяйнен), 38:27 - 2:3. Хэнифин - 5 (Беннетт, Нил), 53:05 - 2:4. Ахо - 24 (Ферланд, Хэмилтон), 59:05 - 3:4.

Вратари: Мразек (58:07 - 59:05, 59:12) - Риттих.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 37 (14+10+13) - 32 (10+13+9).

Наши: Свечников (14.59/2/-2) - -.

3 февраля. Роли. PNC Arena.

"Монреаль" - "Эдмонтон" - 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Уэбер - 8 (бол., Друэн), 2:23 - 1:0. Драйзайтль - 28 (Лучич, Нерс), 9:44 - 1:1. Доми - 17 (Питри, Байрон), 21:09 - 2:1. Макдэвид - 31 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Нерс), 28:05 - 2:2. Драйзайтль - 29 (бол., Чейссон, Ньюджент-Хопкинс), 34:55 - 2:3. Котканиеми - 8 (Доми, Татар), 53:35 - 3:3. Друэн - 15 (Мете, Дано), 60:58 - 4:3.

Вратари: Прайс - Коскинен.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 27 (13+6+6+2) - 24 (7+10+5+2).

Наши: - - -.

3 февраля. Монреаль. Centre Bell.