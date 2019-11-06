«Каролина» проиграла «Филадельфии»
06:04
«Филадельфия» переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это второе подряд поражение «Харрикейнз».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Кутюрье — 4 (бол., Нисканен, Гостисбеер), 3:30 — 1:0. Валлмарк — 2 (ван Римсдайк, Нечас), 26:17 — 1:1. Конекны — 7 (Нисканен, Кутюрье), 41:12 — 2:1. Фэраби — 2 (Жиру, ван Римсдайк), 52:59 — 3:1. Жиру — 4 (Питлик, Майерс), 57:38 — 4:1.
Вратари: Харт — Мразек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (10+5+13) — 34 (14+9+11).
Наши: Проворов (20.29/1/+2), Рубцов (7.52/0/0) — Свечников (13.41/3/-1).
6 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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