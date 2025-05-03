«Каролина» продлила контракт с вратарем Андерсеном на один год

«Каролина» объявила о продлении контракта с вратарем Фредериком Андерсеном.

Новое соглашение с 35-летним датчанином действует до конца сезона-2025/26.

Хоккеист заработает 2,75 миллиона долларов за год. Также в соглашении прописаны бонусы по 250 тысяч долларов за достижение отметки в 35 и 40 матчей за команду и бонус в 250 тысяч долларов за выход в финал Восточной конференции Кубка Стэнли с учетом, что голкипер сыграет в половине матчей клуба в плей-офф.

Андерсен выступает за «Каролину» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ и одержал 13 побед, отражая в среднем 89,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.50.

В Кубке Стэнли-2025 вратарь провел 4 матча и одержал 3 победы, отражая в среднем 93,6 процента бросков с коэффициентом надежности 1.59.

В первом раунде плей-офф НХЛ-2024/25 «Каролина» победила «Нью-Джерси» со счетом 4-1 в серии. Соперником «Харрикейнз» во втором раунде станет «Вашингтон».